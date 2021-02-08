Москва, 8 февраля, 2021, 23:03 — ИА Регнум. «Газпром» ожидает высокого спроса на российский газ в странах Европы в 2021 году. Об этом сообщили 8 февраля в пресс-службе компании.

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Отмечается, что в условиях холодной зимы запасы газа в европейских подземных хранилищах продолжают быстро снижаться.

В «Газпроме» привели данные компании Gas Infrastructure Europe, согласно которым из европейских хранилищ отобрано уже 47 млрд кубометров газа, что на 8% превышает показатель за всю предыдущую зиму. При этом в целом запасы газа в хранилищах сократились до уровня ниже 50%.

«Для нас это означает хорошие перспективы спроса на газ «Газпрома» в Европе в текущем году», — заключили в компании.

Напомним, в 2020 году экспорт российского газа в дальнее зарубежье сократился приблизительно на 10% и составил 179,3 млрд кубометров. Тем не менее этот результат вошёл в пятерку лучших в истории «Газпрома».