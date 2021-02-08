Москва, 8 февраля, 2021, 22:36 — ИА Регнум. Повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности, объявленный в Москве и Московской области из-за гололедицы, продлён до среды, 10 февраля. Соответствующая информация размещена на сайте Гидрометцентра России.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM

«Степень интенсивности опасных явлений: «жёлтый» — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении метеослужбы.

Уточняется, что теперь предупреждение действует до полудня 10 февраля.

Напомним, ранее сегодня синоптики предупредили, что на текущей неделе в столице России ожидаются морозы до — 27 °C, а также сильные снегопады и ветер скоростью до 17 метров в секунду.