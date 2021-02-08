Москва, 8 февраля, 2021, 22:28 — ИА Регнум. «Спартак» пытается вернуть в свой состав полузащитника «Аякса» Квинси Промеса.

Садовников Дмитрий Квинси Промес

Согласно данным портала «Спорт-Экспресс», московский «Спартак» предложил голландскому клубу оплачиваемую аренду Квинси Промеса с правом его выкупа в конце сезона в связи с инцидентом, в котором замешан сам футболист. Сообщается, что сейчас идет досудебное разбирательство по ситуации с участием Промеса.

Сторона «Аякса» пока не ответила на предложение «красно-белых».

Отметим, что информацию о возможном трансфере голландского хавбека сообщил директор по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов.

«Мы, действительно, предложили «Аяксу» три варианта сделки. «Спартак» готов вести переговоры и быть гибким в этой ситуации», — рассказал Фетисов.

В составе «Спартака» Квинси Процесс провел 135 матчей в период с 2014 по 2018 год и набрал 99 (66+33) результативных очков по системе «гол+пас». В текущем сезоне на его счету шесть голов в 19 матчах за «Аякс».