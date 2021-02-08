Москва, 9 февраля, 2021, 00:34 — ИА Регнум. Заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о том, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является самой безопасной в мире, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 8 февраля в социальной сети Facebook.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V)

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«Мадуро — так себе реклама для вакцины», — поделился своим мнением Kamran K.

Некоторые комментаторы с критикой подошли к обсуждению слов лидера Венесуэлы. Граждане считают, что Мадуро является спорной фигурой для того, чтобы выражать своё мнение по поводу вакцинации от коронавируса.

«Так понятно, он же самый авторитетный вирусолог. Впрочем, как и самый авторитетный экономист», — написал Денис Д.

Но многие пользователи пришли к выводу, что, несмотря на спорный авторитет Мадуро в вопросах вирусологии, тем не менее, российская вакцина действительно является одной из самых безопасных в мире.

«Ничего странного, такой позиции придерживаются все здравомыслящие люди!», — считает Алексей Л.

Нашлись и те, кто предположил, что у Мадуро попросту нет никаких альтернатив среди предложений по приобретению вакцин. Граждане уверены, что американский препарат не может попасть в страну из-за санкций, в отличие от российского.

«Чтобы он не говорил, но американцы с англичанами блокировали счета страны чтобы она задохнулась экономически. Почему бы не покупать лекарство у того, кто готов продать?!», — задаётся вопросом Dima B.

Напомним, 8 февраля президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о том, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» является самой безопасной в мире.