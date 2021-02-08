Нью-Йорк, США, 8 февраля, 2021, 21:59 — ИА Регнум. О своей будущей отставке с поста заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам написал 8 февраля Марк Лоукок в Twitter.

U.K. Department for International Development Марк Лоукок

Лоукок «Я вскоре возвращаюсь в Соединённое Королевство, чтобы проводить больше времени с семьёй».

Лоукок отметил, что считает большой честью работу в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН, а также поддержку Генсека ООН Антониу Гутерреша. Он продолжит работу, пока на его место не найдётся другой дипломат.

Напомним, Лоукок руководит Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН с 2017 года.