Замгенсека ООН объявил о планах уйти в отставку
Нью-Йорк, США, 8 февраля, 2021, 21:59 — ИА Регнум. О своей будущей отставке с поста заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам написал 8 февраля Марк Лоукок в Twitter.
U.K. Department for International Development
Марк Лоукок
«Я вскоре возвращаюсь в Соединённое Королевство, чтобы проводить больше времени с семьёй».
Лоукок отметил, что считает большой честью работу в Управлении по координации гуманитарных вопросов ООН, а также поддержку Генсека ООН Антониу Гутерреша. Он продолжит работу, пока на его место не найдётся другой дипломат.
Напомним, Лоукок руководит Управлением по координации гуманитарных вопросов ООН с 2017 года.