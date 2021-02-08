Пастрняк стал лучшим игроком прошедшей недели в НХЛ
Вашингтон, 8 февраля, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Национальная хоккейная лига на своем официальном сайте объявила имена трех игроков, ставших лучшими в регулярном чемпионате за последнюю игровую неделю.
Lisa Gansky
Давид Пастрняк
Третьим игроком в списке стал защитник «Монреаль Канадиенс», который отличился 6 (4+2) очками в 4 матчах чемпионата.
Второе место занял нападающий «Чикаго» Патрик Кейн, набравший 7 (2+5) очков в 5 матчах.
И лучшими игроком недели, по версии лиги, стал чешский форвард «Бостона» Давид Пастрняк. Он забросил пять шайб и отдал две голевые передачи в трех матчах.