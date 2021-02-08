Киев, 8 февраля, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Украина с начала текущего маркетингового года экспортировала 29,52 млн тонн зерна, сообщило 8 февраля министерство экономики страны.

Николай Пимоненко. Жатва на Украине. 1896

Согласно информации ведомства, нынешний показатель на 7,7 млн тонн, или на 20%, меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, передает корреспондент ИА REGNUM.

В частности, информирует министерство, пшеницы отправлено на экспорт 13,13 млн тонн (-2,8 млн тонн по сравнению с прошлогодним показателем), а по кукурузе «провал» еще более значительный — 11,92 млн тонн (-4,9 млн тонн).

Что касается экспорта украинской муки — к 8 февраля украинские агропроизводители отправили на экспорт 88,4 тыс. тонн муки, что на 145,3 тыс. тонн меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

ИА REGNUM напоминает, что из-за погодных условий и коронавируса общий урожай зерновых на Украине в этом году был почти на 10 млн тонн меньше, чем в прошлом. Чтобы избежать дефицита, правительство и участники зернового рынка утвердили предельный объем экспорта зерновых. При этом именно экспорт зерновых является ключевой статьей поступления валюты в страну, так что ограничения сказываются и на курсы гривны.