Йошкар-Ола, 8 февраля, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Звениговский районный суд Марий Эл вынес приговор в отношении 59-летнего начальника строительного участка ОАО «Марспецмонтаж» по ч. 2 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Илья Савченко ИА Красная Весна Стройка

Мужчина руководил строительством одного из многоквартирных домов в Звенигово. Установлено, что он знал о практически остановившихся работах на объекте, но не предпринял меры для обеспечения охраны стройплощадки, а также мер для исключения доступа посторонних лиц, включая детей. Территория не была ограждена.

В августе 2020 года несколько подростков играли на стройплощадке, один из них — 15-летний мальчик — упал с высоты около 1,5 метров на бетонные конструкции. Через несколько дней от полученных травм он скончался в больнице.

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 1 года 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком три года.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-чиновника обвинили в халатности после травмирования ребенка на игровой площадке в Башкирии. Обвиняемый 54-летний бывший первый заместитель главы городской администрации подписал акт о приемке монтажных работ при организации детского игрового комплекса. В августе 2020 года 7-летняя девочка играла на этой детской площадке. В какой-то момент на нее упали незакрепленные хоккейные ворота. В результате ребенок получил тяжкий вред здоровью.

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