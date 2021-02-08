Тверь, 8 февраля, 2021, 21:16 — ИА Регнум. Разработать ипотечную программу для молодых ученых для реализации на территории Тверской области поручил губернатор Игорь Руденя. По его мнению, реализация такой программы позволит привлечь в тверскую науку новые кадры, в том числе из других регионов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, об этом губернатор заявил 8 февраля, в День российской науки, на встрече с руководителями ведущих вузов региона в Тверском государственном медицинском университете, на которой обсуждались, в том числе, популяризация науки среди молодежи Верхневолжья и меры государственной поддержки научной деятельности.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Указом президента России Владимира Путина 2021-й год объявлен Годом науки и технологий в нашей стране. Это признание огромной роли исследовательской деятельности, инноваций и новейших разработок в достижении национальных целей развития нашего государства. От этого зависит успех модернизации инфраструктуры, цифровой трансформации всех наших структур», — подчеркнул Игорь Руденя.

Губернатор обратил внимание на необходимость разработки комплексной системы мотивации молодых ученых. В частности, программа должна включать проект целевого набора студентов для важнейших отраслей Тверской области, ипотечную программу для молодых ученых, возможность использования научных достижений при реализации значимых для региона проектов. Со своей стороны, ректоры вузов также выступили с предложениями, в числе которых — разработка перечня приоритетных направлений развития науки, техники и технологий Тверской области, финансовая поддержка стажировок молодых ученых, популяризация научной деятельности.

Также губернатор осмотрел научно-исследовательскую лабораторию кафедры микробиологии и вирусологии, расположенную в Тверском медицинском университете, где проводятся исследования по идентификация новых штаммов микроорганизмов, разработка новых классов фармабиотиков для лечения больных с патологией сердечно-сосудистой, нервной, иммунной систем, онкологией, коронавирусной инфекции.

В целом в 2020 году вузы Тверской области получили четыре президентских гранта, 11 грантов по программе «Умник», 50 человек получили поддержку в рамках стипендиальных программ. С 2020 году в Тверской области также действует система поддержки и стимулирования научных сотрудников региона. Так, создана ежегодная региональная премия для коллективов исследователей, молодых учёных, студентов и аспирантов за выдающиеся достижения в области науки и техники. Премия присуждается за перспективные разработки в приоритетных для региона направлениях — в развитии промышленности, сельского хозяйства, медицины, цифровизации экономики и социальной сферы, системы госуправления.

Отметим, что в Тверской области научными исследованиями занимаются четыре вуза, 14 научно-исследовательских и четыре конструкторских организаций. В Верхневолжье работают более тысячи докторов и кандидатов наук.