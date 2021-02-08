Москва, 8 февраля, 2021, 21:17 — ИА Регнум. Предложение главы Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма Рахмана Янсукова спикерам Госдумы и Совфеда Вячеславу Володину и Валентине Матвиенко внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в выборах всех уровней, вызвало обсуждение в интернете. Граждане выразили своё отношение 8 февраля в социальной сети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа избирательной комиссии

«Если человек получает финансирование и служит другому государству, то какое он имеет право выбирать или быть избранным в России?», — задаётся вопросом Александр Л.

Некоторые комментаторы негативно восприняли предложение. Граждане уверены, что таким образом люди, которые облачены властью, смогут отсекать от выборов своих конкурентов, используя предлагаемый механизм не по назначению.

«Если так дальше пойдёт, то чиновники будут выбирать сами себя. Всех, кто голосует «неправильно», необходимо отстранят от выборов», — пишет Георгий Ч.

Другие пришли к мнению, что идея противоречит логике.

«Разве иностранные агенты — это те, кто наносят ущерб государству? Разве Законом разрешено наносить ущерб государству, разве за нанесение ущерба не наступает ответственность? Если кто-то работает в соответствии с законами государства, значит, не наносит ущерб, в противном случае им давно бы занялась прокуратура. И тогда этот человек не занимался бы такой деятельностью», — считает Сергей С.

Нашлись и те, кто указал на то, что в рассуждениях на данную тему виноваты либералы, которые своим участием в несанкционированных акциях заставляют государство создавать законодательные препятствия против деструктивных действий.

«Ну, а что так расшумелись-то, господа либералы? Ведь это только благодаря вашей деятельности приходится принимать такие законы. И не путайте причинно-следственную связь: не велась бы подрывная работа против России — не появлялись бы такие законы, не шли бы на незаконные митинги — не катались бы в автозаках, не забывали бы отмечаться — не получили бы реальный срок!», — поделился своим мнением Александр О.

Вместе с тем предложение бизнес-сообщества внести поправки в законодательство, которые не позволят физлицам-иноагентам и их близким родственникам принимать участие в российских выборах всех уровней, нашло поддержку в Госдуме.