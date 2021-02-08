Киев, 8 февраля, 2021, 20:59 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады, один из лидеров «Слуги народа» Никита Потураев заявил, что в парламенте страны де-факто сложилась коалиция «Слуги народа» и депутатской группы «Доверие».

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная Рада Украины

Об этом он сказал в интервью изданию «Цензор», материал опубликован сегодня, 8 февраля.

По оценке Потураева, в парламенте сейчас «достаточно стабильная политическая ситуация», несмотря на то, что многие законопроекты монобольшинство своими силами принять не может.

«У «Слуги народа"‑ и это было бы нечестно скрывать — по многим вопросам де-факто сложилась коалиция, или, скажем так, зафиксировано согласие с группой «Доверие» и некоторой частью внефракционных депутатов», — отметил он.

Также депутат подчеркнул, что когда идут законы, преимущественно социальной направленности, по которым есть общее согласие, «Слуга народа» получает голоса и «Европейской солидарности», и «Голоса», а также депутатской группы «За будущее», «при всех напряженных отношениях с Игорем Коломойским».

Соответственно, добавил Потураев, «Слуга народа» не нуждается в «оппозиционной платформе — За жизнь» (вторая по величине фракция Рады) и все разговоры о возможном взаимодействии с оппозицией — это «конспирология».

ИА REGNUM напоминает, что в январе эксперты подсчитали, что народные депутаты парламентской фракции «Слуга народа» в 2020 году обеспечили принятие в Верховной раде собственными силами всего 16% всех законов. Согласно анализу Комитета избирателей Украины, 226 (минимально необходимое для принятия законопроекта количество голосов) или более депутатов монобольшинства проголосовали всего лишь за 37 из 230 законов. Остальные законы не были бы приняты без голосов других депутатских фракций и групп.