Москва, 9 февраля, 2021, 00:03 — ИА Регнум. Материал RT, согласно которому член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил убрать из продуктовых магазинов алкогольные напитки, крепость которых превышает 15 процентов, породил споры среди интернет-пользователей. Граждане выразили свою точку зрения 8 февраля в социальной сети Facebook.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Отдел с алкогольной продукцией

«Запретили ругаться в интернете и выдвигают такие предложения. Вот как теперь комментировать-то?», — пишет Сергей Р.

Многие пользователи предположили, что если крепкий алкоголь станет тяжелее приобрести, то в России может начаться его массовое производство в домашних условиях. Граждане уверены, что ни к чему хорошему такая инициатива не приведёт.

«Можно запретить матюгаться в сети, можно запретить курение в общественном месте и т.д. Но никто не запретит гнать для себя крепкие настойки, если их купить станет затруднительным для людей делом», — считает Рашид А.

Некоторые комментаторы наоборот, предложили перенять опыт иностранных государств, где активно применяется практика исхода крепких алкогольных напитков из обычных продуктовых магазинов.

«Разумно сделать специализированные алкогольные магазины как в Швеции, Норвегии и Австралии. Там давно столкнулись с проблемой алкоголизма среди населения. Таким образом уменьшить потребление и пропаганду алкоголя», — поделился своим мнением Bogdan Z.

Нашлись и те, кому данный вопрос показался столь не существенным в сложившихся условиях, что граждане призвали представителей Общественной палаты присмотреться к проблемам людей в экономической сфере.

«Господа с общественной по-латыни! Может вы займётесь делом и зададите вопрос о цене на топливо и электричество?!», — обращается Олег С.

Напомним, 8 февраля RT опубликовал материал, согласно которому член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил убрать из продуктовых магазинов алкогольные напитки, крепость которых превышает 15 процентов.