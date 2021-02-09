Кострома, 9 февраля, 2021, 08:43 — ИА Регнум. Костромские чиновники признали дом без батарей готовым к отопительному сезону. Об этом сообщает городская прокуратура.

Батарея

Речь идёт о многоквартирном доме № 54 на улице Вокзальной в Костроме. Как установила прокурорская проверка, глава городской администрации Алексей Смирнов подписал паспорт готовности жилища к отопительному сезону 2020−2021 годов. Паспорт был выдан на основании акта, подписанного комиссией сотрудников городского управления жилищно-коммунального хозяйства. Председателем комиссии на тот момент являлась Ольга Кургинова (в настоящее время исполняет обязанности заместителя главы администрации Костромы, курирующего сферу городского хозяйства — ИА REGNUM).

«Акт был подписан без учёта состояния отопительной системы многоквартирного дома. Постройка просто не могла быть готова к отопительному сезону — отсутствовала часть радиаторов, часть труб была спилена. Промывка и опрессовка системы не осуществлялась», — рассказали в прокуратуре.

Отопление в доме, рассчитанном на 70 квартир, отсутствует с апреля 2020 года по настоящее время. Жители покинули дом в конце прошлого года с наступлением холодов. По результатам прокурорской проверки СУ СКР по Костромской области возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет.