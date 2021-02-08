Москва, 8 февраля, 2021, 20:30 — ИА Регнум. Российско-ливийские телефонные переговоры на тему избрания Мухаммада Менфи председателем Президентского совета Ливии и Абдельхамида Дбейбы главой переходного правительства Ливии состоялись 8 февраля, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Лавров

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров поздравил Менфи и Дбейбу с избранием и пожелал им успехов в урегулировании ситуации в Ливии.

«Менфи и Дбейба подчеркнули высокую оценку позиции России на всём протяжении кризиса в их стране, отметили конструктивную и инициативную роль Москвы в продвижении процесса урегулирования на принципах вовлечения представителей всех исторических регионов и политических сил Ливии», — сообщили в МИД РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, избрание Форумом ливийского политического диалога Менфи и Дбейбы состоялось в Швейцарии 5 февраля. Также были избраны члены президентского совета Ливии Муса аль-Куни и Абдалла аль-Ляфи. Все они должны организовать общенациональные выборы в Ливии 24 декабря 2021 г.