Москва, 9 февраля, 2021, 00:03 — ИА Регнум. Заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что для улучшения жизни российских пенсионеров с 1990-х годов сделано многое, однако этого недостаточно, вызвало бурную реакцию в интернете. Граждане выразили своё мнение 8 февраля в социальной сети Facebook.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Для начала остановите рост тарифов и цен на продовольствие и лекарства», — пишет Алла К.

Многие пользователи указали на то, что жизнь пенсионеров не может наладиться по той причине, что их пенсия всё никак не поспевает за ростом цен на продукты, лекарства и тарифы на коммунальные услуги.

«Повысилось услуги ЖКХ, электроэнергия, газ, проезд в общественном транспорте, вывоз ТБО, цены на продукты. Большое спасибо за такую заботу», — поделился Рустам Л.

Некоторые пользователи отметили, что совершенно не ощущают заботы со стороны государства. Граждане видят ситуацию таким образом, что их положение постоянно только и делает, что ухудшается.

«Смотрю на цены и чётко ощущаю постоянную заботу и усилия по улучшению моей жизни. Особо благодарен за помощь в отказе от вреднейших продуктов. В марте, как я понимаю, сокращу потребление вредного масла и сахара, ну и т.д. Ну, а цены на ЖКХ помогут переехать из «вредного» мегаполиса ближе к животворящей природе», — написал Павел С.

Нашлись и те, кто указал на причину того, что многие пенсионеры не чувствуют улучшения их жизни. Граждане уверены, что это неграмотное исполнение своих обязанностей чиновниками, которых пора заменить.

«Усилия» есть, но результата нет. В любой нормальной компании, сотрудника, не эффективно исполняющего свои обязанности, увольняют. Механизм выборов есть форма отчётности перед своими нанимателями», — поделился своими соображением Вячеслав Т.

Напомним, 8 пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что для улучшения жизни российских пенсионеров с 1990-х годов сделано многое, однако этого недостаточно.