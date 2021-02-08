Рим, 8 февраля, 2021, 20:21 — ИА Регнум. Экс-глава Центробанка ЕС, кандидат в премьер-министры Италии Марио Драги в понедельник, 8 февраля, начал второй раунд консультаций с лидерами парламентских партий страны по вопросу о формировании правительства.

World Economic Forum Марио Драги

Стороны продолжают обсуждать программу будущего правительство и его состав. Поставлена цель завершить все консультации к среде, 10 февраля, чтобы в пятницу, 12 февраля, новые министры были приведены к присяге.

Как сообщалось ранее, в январе 2021 годаправящая либерал-популистскаякоалиция Италии после выходаиз неепартии Маттео Ренци лишилась большинства в парламенте. Однако при поддержке независимых депутатов правительство 18−19 января получило вотум доверия в обеих палатах. Оппозиция называла такую конструкцию слишком шаткой, тем более в условиях кризиса, и настаивала на досрочных выборах.

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Тем не менеепрезидент страны Серджо Маттарелла после консультаций с лидерами партий 29 января разрешил прежнему премьер-министру Джузеппе Конте в третий раз сформировать коалицию в действующем составе парламента. Однако договориться у прежних союзников не получилось, 2 февраля их консультации были прерваны.

В тот же день Маттарелла заявил, что по-прежнему не считает нужным проводить досрочные выборы в условиях коронакризиса. Президент предложил экс-главе Центробанка ЕС Марио Драги сформировать «широкое» правительство. Предложение было принято 3 февраля, в тот же день начались новые консультации. Предполагается, что новое правительство поддержат все основные парламентские партии (популисты, правые и либералы), кроме правоцентристов из «Братьев Италии».