Тула, 8 февраля, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Юному жителю Тульской области, спасшему сноубордиста в Красной Поляне в Краснодарском крае, по поручению губернатора Алексея Дюмина будет объявлена благодарность, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля в управлении пресс-службы правительства Тульской области.

Управление пресс-службы правительства Тульской области Губернатор Тульской области Алексей Дюмин

13-летний Иван из Тульской области, отдыхавший в конце января на горнолыжном курорте «Красная Поляна», спас из-под снега сноубордиста, попавшего в снежную яму. Заметив провалившегося в снег сноубордиста, подростов очистил его лицо от снега, чтобы тот смог дышать, и позвал на помощь.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин позвонил родителям Ивана. Он поблагодарил их за то, что воспитали неравнодушного сына и отметил, что на таких примерах нужно воспитывать молодежь. Глава региона в ближайшее время встретится с мальчиком, чтобы лично поблагодарить его и вручить ценный подарок. По поручению Губернатора, Ивану будет объявлена благодарность.