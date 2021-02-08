Рим, 8 февраля, 2021, 20:17 — ИА Регнум. Чтобы выйти из «демографической зимы», нужна «весна новой жизни», сказал в своей проповеди папа римский Франциск, передает Mediaset в понедельник, 8 февраля.

Long Thiên Папа Франциск I

Нынешняя ситуация имеет некоторые общие черты с временем после Второй мировой войны — высокая смертность, экономический кризис, неуверенность ‑ и тогда вопреки сложным обстоятельствам рождаемость быстро росла, отмечают обозреватели издания, по мнению которых Франциск проводит именно такую параллель.

Как сообщалось ранее, по итогам 2020 года в Италии был зафиксирован самый высокий за всю историю наблюдений уровень смертности и самый низкий за последние 150 лет уровень рождаемости.