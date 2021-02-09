Кострома, 9 февраля, 2021, 08:42 — ИА Регнум. Более 450 жителей микрорайона Юбилейный в Костроме собрали подписи в защиту местного спортивного стадиона — передаёт корреспондент ИА REGNUM. Горожане считают, что единственную на весь микрорайон спортплощадку намереваются застроить многоквартирными домами.

Павел Лебедев Стадион

Как рассказала корреспонденту информационного агентства старшая по дому №1 микрорайона Юбилейный Валентина Дыбова, внимание местных жителей привлекли объявления об общественных обсуждениях, развешенные на дверях подъездов. В них сообщалось, что собственник земельного участка (областной департамент имущественных и земельных отношений) хочет использовать землю для среднеэтажной жилой застройки.

Валентина Дыбова На территории стадиона есть спортивные снаряды, футбольные ворота и сетка для занятий волейболом

«В нашем микрорайоне проживает порядка 7 тысяч человек, много детей и стариков. Этот стадион — единственный на весь микрорайон. Рядом с площадкой находится здание бывшего профессионального лицея № 15, в который скоро переместится музыкальный колледж, общежитие, стадион окружают три многоквартирных дома. Здесь с 1970-х годов дети занимались спортом, на территории есть футбольные ворота, полоса препятствий, сетка для баскетбола. Летом здесь проходят турниры, люди старшего поколения занимаются бегом, скандинавской ходьбой. Хоть участок и не принадлежит нам, мы поддерживаем его в достойном виде как можем — дети штопают сетку футбольных ворот, инициативные родители привозят опилки, чтобы разровнять землю для занятий. Считаю, что застраивать территорию недопустимо», — сказала Дыбова.

С ней согласна старшая по дому № 4 в микрорайоне Юбилейном Ирина Ковалёва. Женщина полагает, что история со стадионом может стать продолжением конфликтов, случившихся на улицах Ленина и 8-й Окружной проезд в Костроме, где люди выступают против застройки дворов.

«Мы понимаем, что речи конкретно о застройке пока не идёт, но, судя по всему, ведутся подготовительные работы, чтобы начать стройку в будущем. Мы опасаемся, что произойдёт история, аналогичная с тем, что случилось на Окружной и Ленина. Это единственный спортивный стадион в микрорайоне. Лишать нас спортплощадки — это никуда не годится. Мы хотим, чтобы пожилым людям было где гулять, чтобы молодёжь занималась спортом, а не устраивала посиделки со спиртным. Зачем застраивать эту территорию — ведь потом придётся искать место для нового стадиона», — отметила Ковалёва.

Валентина Дыбова Спортивный стадион в микрорайоне Юбилейном

Возражения по поводу выдачи разрешения для использования участка под жилую застройку костромичи направили в Управление архитектуры и градостроительства городской администрации. Заседание специальной комиссии по этому вопросу состоится 9 февраля. В случае, если запрос областного департамента будет удовлетворён, местные жители намерены отправить письмо с описанием ситуации в приемную президента России.