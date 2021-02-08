Приштина, Сербия, 8 февраля, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Кандидат на пост президента Косово из рядов Альянса за будущее Косово Рамуш Харадинай 7 февраля обратился к президенту США Джозефу Байдену с благодарностью за продемонстрированную им публично в письме к президенту Сербии Александру Вучичу позицию по косовскому вопросу.

Facebook.com/edirama.al Рамуш Харадинай

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, в письме американский политик выразил готовность обеспечить Сербии поддержку при подписании «всеобъемлющего соглашения о нормализации с Косово, которое сфокусировано на взаимном признании». В отличие от своего предшественника, Дональда Трампа, Байден без обиняков требует от Сербии признания Косово.

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Кандидат на пост президента Косово Харадинай записал видеообращение к Байдену, в котором выразил благодарность США за посредничество в заключении всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений между Косово и Сербией, и пообещал, что после того, как он займет пост президента, границы Косово «будут знать все».

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Параллельно Харадинай, политик, в пику США санкционировавший ввод пошлины 100% на товары из Сербии и Боснии и Герцеговины, пытается предстать в виде самого последовательного сторонника лидерства США в диалоге между Косово и Сербией, на которое также претендует Евросоюз.