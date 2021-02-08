Москва, 8 февраля, 2021, 19:41 — ИА Регнум. На начало 2020 года фитнесс-индустрия обеспечивала в РФ работой почти 1 млн человек, а суммарный объем российского рынка спортивно-оздоровительных услуг оценивался почти в 167 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявила доцент базовой кафедры торговой политики ФГБОУ ВО РЭУ им. Г. В. Плеханова Светлана Казанцева. Так она прокомментировала новость о том, что в январе 2021 года фитнес-индустрия начала наращивать посещаемость и уровень продаж.

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"Предположительно ограничения могут быть сняты с лета 2021 года, соответственно восстановление этой отрасли пойдет с осени, что связано с сезонностью данного рода услуг, — сказала Казанцева. — В 2022 году сфера будет восстанавливать утраченные показатели, поэтому к 2023 году возможно не только достижение прежней статистики, но и превышение некоторых цифр. Например, по тем услугам, которые ранее не предлагалась вообще либо предлагались, но в меньших объемах (онлайн-тренировки).

Как пояснила Казанцева, часть потерь, которые понесла фитнес-индустрия, будет компенсирована уже в 2021 году, а замедление темпов ее роста планируется с 2023 года по причине насыщения рынка.

«Также следует отметить, что, по данным на начало 2020 года, в России работали 13 000 фитнес-объектов и индустрия обеспечивала работой 768 000 сотрудников. Отрасль была на подъеме: на конец 2019 года суммарный объем отечественного рынка спортивно-оздоровительных услуг оценивался в 167 млрд рублей. Таким образом, данная отрасль обеспечивала работой почти миллион человек, шли налоговые отчисления в бюджет, соответственно ее состояние важно также в социальном и экономическом смыслах», — подчеркнула экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил, что пока в РФ нельзя делать выводов о возрождении фитнес-индустрии.