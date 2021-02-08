Москва, 8 февраля, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Россия пока не так закредитована, как крупнейшие мировые экономики, поэтому рост числа запросов о кредитных историях подтверждает рост финансовой грамотности и востребованности кредитных инструментов у населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Константин Ордов, комментируя новость о том, что в 2020 году граждане РФ стали чаще интересоваться состоянием их кредитных историй.

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«В РФ появилась возможность бесплатного запроса кредитных историй более двух раз в год. Это могло подвигнуть граждан на более частые запросы, — сказал Ордов. — К тому же большое количество реструктурированных кредитов и падение доходов заставили граждан РФ опасаться отрицательного влияния на их собственный кредитный рейтинг. Объем кредитования физических лиц в 2020 году продолжил рост, поэтому интерес к собственному кредитному рейтингу вполне оправдан и даже полезен, причем для всех участников экономических отношений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Михаил Делягин заявил, что граждане РФ загнаны в кредитную кабалу и вынуждены брать новые займы, чтобы хоть как-то поддержать потребление.