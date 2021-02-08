Ижевск, 8 февраля, 2021, 19:24 — ИА Регнум. В Удмуртии предстоящие четыре дня, с 7 по 11 февраля, будут аномально-холодными. Об этом сообщает Гидрометцентр республики. Ожидается, что среднесуточная температура воздуха будет ниже климатических норм на 7 °C и более в течение минимум 5 дней.

Мороз

Постепенно будет холодать все сильнее, самым морозным будет 10 февраля, в ночные часы температура воздуха опустится до — 27… — 32 °C, днем — 20… — 25 °C. С 11 февраля постепенно температура воздуха будет повышаться, к выходным на характер погоды будут влиять циклон. По предварительному прогнозу, днем столбики термометров поднимутся до — 8… — 13 °C, в ночные часы похолодает до — 15… — 20 °C.

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Как сообщало ИА REGNUM, очень морозной в республике была неделя перед Крещением, с 12 по 18 января. В ночные часы температура воздуха опускалась до — 30 °C. Дважды за этот период из-за морозов отключался светофор на перекрестке улиц Удмуртская и Кирова.

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