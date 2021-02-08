Париж, 8 февраля, 2021, 19:24 — ИА Регнум. В шести французских департаментах был введен режим «оранжевой угрозы» из-за возможных аномальных морозов, снега и града. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщают французские метеорологические службы.

Мороз

Уточняется, что необычно холодная погода ожидается в департаментах Нор, Па-де-Кале, Иль и Вилен, Кот-д'Армор, Морбиан и Финистер. В четырех последних пройдет сильный снегопад, а в Па-де-Кале температура может опуститься до — 16 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 января метеорологические службы Франции предупредили в своем коммюнике, что на юго-восточные и южные департаменты страны обрушится ураган «Хортанс», сопровождаемый сильным ветром и ливнями.