Москва, 8 февраля, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Встреча спикера парламента Ирана Мохаммада Багера Галибафа с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым состоится завтра, 9 февраля, в Москве, сообщила 8 февраля председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Khamenei.ir Мохаммад Багер Галибаф

В ходе встречи с Галибафом Матвиенко назвала его визит в Москву «очень насыщенным». При этом приезд иранского гостя председатель Совфеда назвала коротким и пригласила Галибафа снова побывать в России, «чтобы посетить один или два наших региона».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Галибаф в Москве передал президенту России Владимиру Путину послание духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.