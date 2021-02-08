Москва, 8 февраля, 2021, 18:55 — ИА Регнум. При комитете Госдумы по безопасности будет сформирована рабочая группа по вопросу определения ответственности за действия, влекущие санкции против России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 февраля, об этом сообщил глава комитета Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

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«В состав рабочей группы войдут представители всех фракций. Планируем использовать наработки, имеющиеся у комиссии Государственной думы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России», — сказал Пискарёв.

Он отметил, что призывы к введению санкций против России направлены на подрыв политической стабильности и воспрепятствование экономическому развитию страны.

«Такие действия недопустимы, и степень ответственности за подобные деяния будет предметом изучения рабочей группы», — заявил парламентарий.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что Совет Думы на заседании 8 февраля обсудит инициативу об ответственности за действия, связанные с наложением санкций в отношении граждан и компаний из РФ.