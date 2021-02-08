Москва, 8 февраля, 2021, 18:48 — ИА Регнум. Объём производства алкогольной продукции в России в январе 2021 года сократился на 3,2% в годовом выражении и составил 9,005 млн декалитров. Об этом сообщили в Национальном союзе защиты прав потребителей.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Алкоголь

Согласно представленным данным, производство водки в январе снизилось на 12% — до 3,87 млн декалитров, выпуск коньяка сократился на 26,1% — до 0,457 млн декалитров, производство шампанского и игристых вин упало на 45,4% — до 0,462 млн декалитров.

В то же время объём производства тихих вин в январе увеличился на 35,8% (1,55 млн декалитров), фруктовых и плодовых вин — на 15,9% (0,64 млн декалитров), винных напитков без добавления этилового спирта — на 20% (0,479 млн декалитров).

Производство пива и напитков на его основе, а также сидра, пуаре и медовухи в приведённой статистике не учитывается.