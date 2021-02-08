Пермь, 8 февраля, 2021, 18:17 — ИА Регнум. В бакалавриате Арсений Живых изучал электроэнергетику и электротехнику, и в 2020 году он завоевал бронзу олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Цифровая трансформация энергетики». Вскоре студент решил сменить специальность и самостоятельно изучил сферу IT-технологий.

Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал» Арсений Живых

Сейчас Арсений Живых — магистрант Пермского отделения НИУ ВШЭ по специальности «Бизнес-информатика». Он рассказал корреспонденту ИА REGNUM о том, как ему удалось освоить новую профессию и зачем студентам участвовать в профильных олимпиадах и конкурсах.

Арсений, легко ли Вы определились с профессией и университетом после школы?

Около моей школы стоит большое красивое здание компании Пермэнерго. Я часто смотрел на него и думал, что было бы неплохо когда-нибудь устроиться туда работать. Из всех школьных предметов мне лучше всего давалась физика, поэтому направление «Электроэнергетика» вполне подходило в качестве будущей специальности. К тому же моя старшая сестра ранее окончила Пермский Политех по тому же направлению и делилась со мной впечатлениями.

Сейчас Вы учитесь уже на первом курсе магистратуры. Какой опыт работы Вы успели получить за время учебы?

Начиная с первого курса бакалавриата, я каждое лето работал по специальности. Воплотив в реальность свою цель, я всё-таки устроился в Пермэнерго, где хотел работать ещё со школы. После второго курса я стал ездить с бригадами для работы на электрических подстанциях Пермского края. Такую возможность мне обеспечил студенческий отряд, командиром которого я стал в конце второго курса.

На четвёртом курсе бакалавриата меня взяли аналитиком в Центр информационного развития Пермского края. На данный момент меня повысили до ведущего аналитика. Сейчас я занимаюсь цифровизацией государственных и муниципальных услуг в Пермском крае.

Говорят, что лучший отдых — это смена вида деятельности. Что, помимо развития профессиональных навыков, входит в круг Ваших интересов?

По выходным я могу уделить время своим хобби: иногда я смотрю фильмы и играю в компьютерные игры. Также мне нравится следить за спортивными мероприятиями, особенно привлекает биатлон. Раньше я сам занимался лыжными гонками и тренировался в среднем шесть раз в неделю. Но сейчас я в основном занят работой, учёбой и подготовкой к олимпиадам, а времени на спорт почти нет.

Вы окончили бакалавриат ПНИПУ, а магистерское образование решили получить в Высшей школе экономики. Чем Вас привлек НИУ ВШЭ — Пермь?

В конце третьего — начале четвёртого курсов я решил, что нужно самостоятельно изучить сферу информационных технологий. Пандемия очень помогла в этом, и самоизоляцию я провёл максимально эффективно. В Перми есть сетевой IT-университет, где можно бесплатно пройти множество курсов повышения квалификации с реальными преподавателями. В итоге за время пандемии я прошёл пять онлайн-курсов, побывал на летней школе Xsolla по аналитике и твёрдо решил сменить специальность при переходе в магистратуру.

Я проанализировал учебные планы различных вузов и понял, что Высшая школа экономики, в отличие от большинства других вузов, старается максимально эффективно адаптировать свои учебные программы под запросы работодателей и современные технологии. К тому же занятия в Вышке начинаются в 18:20, что позволяет полноценно работать. Теперь я учусь по специальности «Бизнес-информатика», по профилю «Информационная аналитика в управлении предприятием», а пройденные курсы помогли мне начать учебу в магистратуре на отличные оценки.

А какие задачи сегодня решают специалисты в области бизнес-информатики? И чем бы Вы хотели заниматься по окончании магистратуры?

На моей специальности довольно широкий профиль дисциплин. После окончания обучения можно работать бизнес-аналитиком, системным аналитиком, аналитиком данных, менеджером проектов в области информационных технологий. Если говорить именно о задачах, то в основном среди них написание технических заданий, проектирование бизнес-процессов, проектирование информационных систем, работа с данными, переговоры с заказчиками и многое другое. В будущем я хочу стать широкопрофильным специалистом и быть компетентным во всех профилях моей специальности. Надеюсь, к этому приложится соответствующая высокая зарплата.

Почему Вы решили попробовать свои силы в студенческой олимпиаде «Я — профессионал»?

На втором курсе университета я увидел рекламу олимпиады, и она меня заинтересовала. Два года подряд я регистрировался на нее, но по разным причинам не мог написать отборочный этап. И лишь на четвертом курсе, в 2019—2020 учебном году, мне удалось сделать это и с успехом пройти в финал. Меня мотивировала возможность выиграть премию, а также желание самоутвердиться и зарекомендовать себя перед будущими работодателями. По направлению «Цифровая трансформация энергетики» мне удалость стать бронзовым медалистом.

А в этом году я прошёл на заключительный этап «Я — профессионала» по семи направлениям. Старался выбирать те, что близки моей бакалаврской и магистерской специальностям, профилю работы. Всего таких направлений я определил для себя 16. Мне наиболее интересны: бизнес-информатика, программная инженерия, машинное обучение, технологическое предпринимательство и электроэнергетика. И на ближайшее время моя цель — выиграть несколько медалей олимпиады по новым для себя направлениям.

Как Вы считаете, насколько важно студентам участвовать в профильных конкурсах и олимпиадах?

Профильные олимпиады и конкурсы заставляют задуматься о своих профессиональных компетенциях, увидеть свои слабые места и вектор дальнейшего профессионального развития. На многих конкурсах есть возможность пообщаться с престижными профильными работодателями. Поэтому в них обязательно стоит участвовать!

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Всероссийская олимпиада студентов «Я — профессионал» — одно из самых масштабных студенческих соревнований в стране. В 2020/2021 учебном году она проводится в четвертый раз и включает 72 различных направления — от агрономии до квантовых технологий. Организаторами проекта выступают АНО «Россия — страна возможностей», Общероссийское объединение работодателей «Российский союз промышленников и предпринимателей», 28 ведущих вузов страны и более 300 российских компаний, в числе которых Сбербанк России, Яндекс, Банк ВТБ, Трубная Металлургическая Компания, Госкорпорация «Росатом», АО «Россельхозбанк», ПАО «Интер РАО», «Газпромбанк» (Акционерное общество) и Альянс в сфере искусственного интеллекта.

Все дипломанты олимпиады могут воспользоваться льготами при поступлении в магистратуру или аспирантуру и пройти стажировку в крупной профильной компании. Для медалистов предусмотрен также дополнительный бонус: денежная премия от 100 до 300 тысяч рублей.