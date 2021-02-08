Ярославль, 8 февраля, 2021, 17:48 — ИА Регнум. В правительстве Ярославской области не обеспокоены ситуацией с банкротством хлебозавода №4, учредителем которого является региональная власть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве области.

Правительство Ярославской области

«У правительства ситуация под контролем, отрасль будет развиваться, данная площадка будет модернизирована», — сообщили в областном правительстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, суд удовлетворил заявление о банкротстве ОАО «Ярославский хлебозавод №4» и ввел процедуру наблюдения. Предприятие должно 37 млн рублей.

«На хлебозаводе № 4 Ярославля, в соответствии с судебным решением, инициирована процедура банкротства. Предприятие будет находиться под временным кризисным управлением. Однако предприятие продолжит свою работу, а за специалистами сохранятся рабочие места», — рассказали в региональном правительстве.

Власти не смогли пояснить, будут ли спасать завод от банкротства бюджетными инвестициями. Зато в правительстве рассказали о намерении содействовать появлению крупного конкурента госпредприятия.

«Отметим, что в Заволжском районе Ярославля планируется реализация инвестиционного проекта по развитию производства хлебопечения и кондитерских изделий. Соответствующее соглашение было подписано на 22-й Российской агропромышленной выставке «Золотая осень» между губернатором Дмитрием Мироновым и Управляющим ООО «Агропромышленная корпорация «Стойленская Нива» Андреем Силецким. Здесь будет построен один из самых современных хлебозаводов в стране. Сейчас ведутся переговоры по приобретению земельного участка. Строительство планируется начать в максимально сжатые сроки после завершения работ по проектированию», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Неясно, должно ли частное предприятие появиться на месте государственного и заменить его, или же «Ярославский хлебозавод №4» ждёт какая-то иная судьба.