Санкт-Петербург, 8 февраля, 2021, 17:57 — ИА Регнум. Неисправный состав поставил на паузу оранжевую ветку Петербургского метро, на вход закрыты станции «Проспект Большевиков», «Новочеркасская» и «Спасская». Об этом 8 февраля сообщили в пресс-службе метрополитена.

Дарья Драй ИА REGNUM Пассажиры в метро

Нарушение в движении метрополитена произошло в 17:07 мск, когда на станции «Площадь Александра Невского» сломался состав.

«Из-за большого пассажиропотока закрыты станции «Проспект Большевиков», «Новочеркасская», «Спасская», — говорится в сообщении.

В настоящий момент интервал движения на четвертой «оранжевой» линии восстанавливается. К 17:32 входы и выходы на станции снова были открыты.