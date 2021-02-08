Красноярск, 8 февраля, 2021, 17:14 — ИА Регнум. В Красноярске возбуждено уголовное дело по факту отравления жителей водопроводной водой. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 февраля в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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По данным ведомства, дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей»).

По предварительной версии следствия, с 30 января по 4 февраля у 92 жителей многоквартирных и частных домов в Октябрьском районе Красноярска после употребления холодной воды из-под крана появились симптомы острой кишечной инфекции. Речь идёт о жителях улиц Академика Киренского, Дачная и Огородная. Три человека были госпитализированы.

По результатам исследования проб биоматериала было установлено, что наиболее вероятным фактором вспышки острой кишечной инфекции является вода.

В ведомстве сделали вывод, что отравление красноярцев водой произошло из-за того, что неустановленное лицо, оказывавшее услуги водоснабжения жителям Октябрьского района, не приняло достаточных мер по оказанию услуг, отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются, расследование продолжается.

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Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 февраля в Октябрьском районе Красноярска было зарегистрировано 92 случая острой кишечной инфекции норовирусной этиологии. По данным Роспотребнадзора, фактором заражения послужила загрязнённая вода из сети централизованного водоснабжения после остановки водозаборных сооружений «Гремячий лог».