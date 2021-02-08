Москва, 9 февраля, 2021, 00:00 — ИА Регнум. Сегодня, 9 февраля, на вопросы депутатов Госдумы о росте цен на продукты питания ответит глава Минэкономразвития Максим Решетников, сообщает ИА REGNUM.

Economy.gov.ru Максим Решетников

«С этого начнется заседание», — заявил первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков («Единая Россия»).

В декабре 2020 года Госдума приняла постановление о приглашении главы Минэкономразвития на пленарное заседание 20 января 2021 года, однако выступление министра неоднократно переносилось.

Планируется, что Решетников представит информацию о поддержке малого и среднего предпринимательства в условиях изменившейся экономической ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции. Кроме того, парламентарии хотели узнать причины резкого роста цен на продовольственные товары, а также их интересовали меры, направленные на выполнение требований закона о государственном регулировании торговой деятельности в стране.

Одновременно планируется обсудить рост цен на металл.