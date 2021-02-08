Ново-Огарево, Московская область, 8 февраля, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Разобраться с уровнем зарплат научных работников поручил 8 февраля на заседании Совета по науке и образованию президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

Поручение было дано в ответ на рассказ представителя научного сообщества в Новосибирске Анастасии Проскуриной, которая сообщила:

«Мы все работаем на полную ставку — с утра до вечера. Предложили перейти с сохранением времени работы стандартного, чтобы формально это выглядело как полставки. По бумагам — это полставки, при этом мы продолжаем работать полный рабочий день».

Она добавила — в ответ на вопрос президента, что её полная ставка как научного работника составляет 25 тысяч рублей. На это Путин поинтересовался у губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, какой в регионе средний уровень зарплаты. Травников ответил, что 39 тысяч рублей.

Владимир Путин «Если 200 [%] от среднего по региону, то у неё должно быть почти 80 тысяч. 78 тысяч должно быть. Где деньги-то? Антон Германович! Если Вы говорите, что у Вас информация о том, что у них 200% от среднего по региону. Где деньги, Зин?»

Путин поручил министру финансов Антону Силуанову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову вместе заняться этим делом — и не только по Новосибирску. Проскуриной он сказал «сразу же обратиться в администрацию президента», если её в области будут как-то «ущемлять» за её обращение к президенту.