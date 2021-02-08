В посёлке под Челябинском сгорел магазин
Челябинск, 8 февраля, 2021, 16:48 — ИА Регнум. В посёлке Гончарка Челябинской области сгорел продовольственный магазин. Сообщение на центральный пульт поступило в 12:12 по местному времени, сообщает региональное управление МЧС.
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Сгоревший магазин. Челябинская область
Площадь возгорания достигла 250 кв. метров. Пожарные обнаружили на месте четыре газовых баллона и отнесли и в безопасное место, тем самым предотвратив угрозу взрыва.
Сгорели кровля, хозяйственные постройки и мансарда. Причина пожара выясняется.