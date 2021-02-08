Челябинск, 8 февраля, 2021, 16:48 — ИА Регнум. В посёлке Гончарка Челябинской области сгорел продовольственный магазин. Сообщение на центральный пульт поступило в 12:12 по местному времени, сообщает региональное управление МЧС.

74.mchs.gov.ru Сгоревший магазин. Челябинская область

Площадь возгорания достигла 250 кв. метров. Пожарные обнаружили на месте четыре газовых баллона и отнесли и в безопасное место, тем самым предотвратив угрозу взрыва.

Сгорели кровля, хозяйственные постройки и мансарда. Причина пожара выясняется.