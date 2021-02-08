Киев, 8 февраля, 2021, 16:33 — ИА Регнум. Ситуация с пандемией коронавируса показала всю важность партнерства Украины с ЕС и НАТО, заявила на конференции в Киеве вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции страны Ольга Стефанишина.

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«Пандемия показала, что никто не может противостоять подобным угрозам один… а выгоду от скоординированных усилий ЕС и НАТО получают не только государства-члены, но и партнеры, как Украина», — отметила Стефанишина.

По ее словам, взаимодействие Украины с «международными партнерами» по коронавирусу наглядно показало, насколько глубоко «мы все» интегрированы и насколько ценным является «общий рынок, свободное движение товаров, свобода передвижения».

Она призвала ускорить евроинтеграционные процессы — «чтобы стать полноценной частью цивилизованного мира, не только бороться каждый день для себя за это право, а пользоваться его преимуществами».

Также Стефанишина заявила, что вакцинация — вопрос «национальной безопасности» для Украины в 2021 году.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Владимир Зеленский заявил, что у него есть «очень простой вопрос» к господину президенту США Джо Байдену — «почему мы до сих пор не в НАТО?».

«Мы, украинцы, и Украина хочет быть равноправным членом альянса, равноправным членом НАТО… Это один из важнейших вопросов безопасности — той самой безопасности, о которой говорит президент Байден», — отметил Зеленский в интервью американским СМИ, обнародованном в феврале.