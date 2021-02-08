Ярославль, 8 февраля, 2021, 16:17 — ИА Регнум. В Ярославской области объявлено о старте трех избирательных компаний. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на избирательную комиссию Ярославской области

Yarregion.ru День выборов

Запущена процедура выдвижения кандидатов для участия в дополнительных выборах депутатов муниципального совета городского поселения Данилов, в Рыбинске предстоит избрать депутата муниципального совета по одному из округов, а в Карабихском сельском поселении назначены досрочные выборы главы.

В голосовании смогут принять участие около 20 тысяч избирателей. В подготовке и проведении муниципальных выборов будут задействованы 12 участковых избирательных комиссий. Как отметили в облизбиркоме, все три компании завершаться трехдневным голосованием — с 23 по 25 апреля 2021 года.

«В соответствии с «Временным положением об особенностях голосования, установления итогов голосования при проведении голосования на выборах, референдумах в течение нескольких дней подряд», утвержденным ЦИК России, комиссии, организующие выборы, вправе принять решения о проведении голосования в течение нескольких дней подряд, но не более трех дней», — уточнили формат выборов в избирательной комиссии Ярославской области.

Впервые процедура трехдневного голосования в регионе применялась в сентябре 2020 года, когда проходили довыборы депутата Государственной Думы РФ. Как ранее сообщало ИА REGNUM депутатом был избран Андрей Коваленко, победивший экс-губернатора Ярославской области Анатолия Лисицына.