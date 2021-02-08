Чебоксары, 8 февраля, 2021, 17:02 — ИА Регнум. В Ибресинском районе Чувашии опротестовано библиотечное правило, действовавшее в ряде школьных библиотек. Оно предполагало возмещение вреда за порчу книги последним читателем, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Скопина Ольга ИА Красная Весна В библиотеке

Речь идёт о локальных нормативных актах образовательных учреждений. По данным надзорного ведомства, в шести школах Ибресинского района приняты положения о школьных библиотеках, отдельные нормы которых противоречат Гражданскому кодексу и требованиям федеральных законов о библиотечном деле и об образовании. Это касается возложения ответственности за обнаруженные дефекты в книгах и журналах на последнего пользователя, хотя по федеральному закону за это должен отвечать читатель, который причинил данный вред.

«Таким образом, на несовершеннолетних пользователей возлагалась безусловная обязанность компенсировать причиненный библиотеке ущерб без учёта установления лица, которое его фактически причинило», — говорят в прокуратуре.

В ведомстве также отмечают, что за порчу книги школьника могли лишить права пользования библиотекой, что нарушало право «на свободный доступ к информации».

В настоящее время локальные акты приведены в соответствии с законом.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году вскрылись «новации» в деятельности школ в Красноармейском районе. В двух образовательных учреждениях локальными актами было установлено правило о том, что «звонок для учителя», то есть «звонок об окончании урока дается для учителя, только когда учитель объявит об окончании занятий, учащийся вправе покинуть класс». На данные акты были принесены протесты.