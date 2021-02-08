Москва, 8 февраля, 2021, 15:58 — ИА Регнум. В долгосрочной перспективе запланированное введение плавающей пошлины на вывоз зерна из России приведёт к падению доходов производителей пшеницы на 4−4,5 тыс. рублей на тонну. Об этом 8 февраля в ходе онлайн-конференции сообщил президент союза Аркадий Злочевский.

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В этой связи Российский зерновой союз обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой не поддерживать ужесточение мер по ограничению экспорта зерна из России. Кроме того, представители союза также просят ограничить действие уже введённых мер текущим сельскохозяйственным сезоном.

«Меры, которые предприняты, крайне негативно скажутся на нашем производственном потенциале, и именно эту проблему мы хотим поставить во главу угла, и именно на эту тему мы подготовили обращение президенту», — пояснил Злочевский.

В письме, выдержку из которого приводит «Интерфакс» отмечается, что в условиях опережающего роста стоимости всех используемых ресурсов необходимо решить вопрос о компенсации части выпадающих доходов сельхозпроизводителей, а также отказаться от ограничений, направленных на искусственную поддержку других отраслей АПК, в том числе экспорта их продукции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Министерство сельского хозяйства России предложило повысить пошлину на экспорт пшеницы с 15 марта 2021 года в размере €45 за тонну, на кукурузу — €25 за тонну, на ячмень — €10 за тонну, на рожь — 0%. При этом внутриквотные ставки с 15 февраля 2021 года было предложено оставить без изменений: на пшеницу — в размере €25 за тонну, на кукурузу, ячмень и рожь — 0%.

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В итоге было решено, что с 1 марта по 30 июня вывозные пошлины на пшеницу из России составят €50 за тонну. С 15 марта по 30 июня также устанавливаются пошлины на кукурузу — €25 за тонну, на ячмень — €10 за тонну. Экспорт зерновых свыше квоты, определённой на уровне 17,5 млн тонн, будет облагаться пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем €100 за тонну.

Как заявил президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский, увеличение пошлин на экспорт пшеницы из России повлиял на стоимость зерна на глобальных рынках сильнее, чем коронавирус и другие факторы.