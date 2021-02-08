Киев, 8 февраля, 2021, 15:59 — ИА Регнум. Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, ставший главой комитета по реформам на Украине, призвал жителей Грузии к неповиновению властям. Призыв он разместил на своей странице в соцсети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

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Экс-президент прокомментировал акции гражданского неповиновения в Грузии, когда там 6 и 7 февраля проводили марши во время комендантского часа. По мнению Саакашвили, в Грузии якобы только иллюзия правового государства, и жители страны должны это показать.

«Прошедшие акции неповиновения — это первая ласточка того, что нужно сделать в Грузии в больших масштабах, — написал Саакашвили. — Мы все должны понять, что любая акция неповиновения этому «государству», конечно, в цивилизованных рамках, чтобы не создавать проблем для любого другого гражданина, является не только нашим правом, но и нашим долгом, если мы хотим иметь будущее для себя и наших детей».

Напомним, в Грузии 28 ноября 2020 года ввели ряд карантинных мер для профилактики пандемии. С 1 февраля ограничения начали смягчать, но в стране проходят акции протеста, на которых требуют быстрее отменить действующие ограничения. С начала года в Тбилиси прошли три акции неповиновения во время комендантского часа, участники которых потребовали отменить запрет находиться на улице в ночное время.