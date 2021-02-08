Москва, 8 февраля, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Сегодня, 8 февраля, цены на нефть опять растут и штурмуют годовые максимумы, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

Добыча нефти

«Ко второй половине дня цена Brent выросла на 1,12%, до $59,98 за баррель, а цена WTI — на 1,04%, до $57,41 за баррель, обновив локальный максимум. Цены вышли на докризисный уровень конца января 2020 года.

Росту цен помогает информация о том, что Саудовская Аравия повышает отпускные цены на нефть для своих европейских и американских клиентов.

Цена Brent сегодня повышалась до $60 за баррель, но пока на этом уровне не задержалась. Однако уже к 15:00 по мск она достигла уровня $60,02.

Для продолжения роста ей надо достичь этой важной отметки и закрепиться выше неё. На сегодня прогноз по цене Brent включает диапазон $59−61 за баррель», — считает эксперт.

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