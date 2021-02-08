Белгород, 8 февраля, 2021, 16:08 — ИА Регнум. Торжественное открытие Года науки и технологий, а также вручение премии имени В. Г. Шухова прошли в Белгороде 8 февраля. Лучшими учёными в шести номинациях признаны восемь человек, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Belregion.ru Церемония вручения премии имени В.Г. Шухова

В Белгородской области научными исследованиями сейчас занимаются более двух тысяч докторов и кандидатов наук, а также около одной тысячи аспирантов. В 2021 году лауреатами первой степени премии имени Владимира Шухова стали шесть учёных, ещё двое — заняли второе место.

«Немного регионов в стране могут похвастаться тем, что у них есть реальные научные достижения, которые в отдельных случаях конкурируют с лучшими мировыми разработками. Всё это есть в Белгородской области. Огромная благодарность всем, кто к этому причастен», — сказал на торжественной церемонии врио губернатора Вячеслав Гладков.

Премия учреждена правительством региона в 2017 году. Лауреаты первой степени награждаются денежным призом в размере 200 тысяч рублей, второй степени — 100 тысяч рублей.