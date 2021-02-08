Москва, 8 февраля, 2021, 15:57 — ИА Регнум. Жителей Украины подвергают экспериментам чаще, чем кроликов. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова 8 февраля прокомментировала отказ украинского президента Владимира Зеленского от российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V».

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

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Глава Украины ранее заявил, что жители страны — «не кролики», чтобы на них экспериментировать. Он сообщил, что в феврале на Украину поступят 12 млн доз вакцин компаний AstraZeneca и Novavax.

«На кроликах экспериментируют меньше», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

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