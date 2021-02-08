Москва, 8 февраля, 2021, 15:42 — ИА Регнум. Власти РФ в принципе могли бы взять под контроль ценообразование электроэнергии, но для этого им пришлось бы начать жестко контролировать расходы всех предприятий в цепочке. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявил руководитель регионального отделения «Партии Роста» в Мурманской области, предприниматель, экономист Николай Пальченко. Так он прокомментировал новость о том, что в 2020 году в России оптовые цены на электроэнергию поднялись до максимальных за последние пять лет значений. И это при мощнейшем за последние 10 лет снижении спроса.

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«На нормальном рынке невозможно представить, чтобы падение спроса на товар сопровождалось увеличением его цены, — сказал Пальченко. — Но мы наблюдаем именно это. Это не рынок в правильном понимании, а некая система изъятия денег у населения и предприятий под видом платежей за электроэнергию. Система, имеющая очень много признаков монополии. Государство может в принципе взять под контроль ценообразование электроэнергии, но для этого ему придётся начать жестко контролировать расходы всех предприятий в цепочке. А для этого нужно провести соответствующие выездные технико-экономические экспертизы».

Такая работа, как пояснил Пальченко, очень дорогостоящая, а структур, способных эффективно сделать это, у государства нет, также как нет и нормативных актов в нужном объеме.

«Поэтому все свои стройки, как обоснованные, так и необоснованные, предприятия энергетики будут и впредь оплачивать из карманов если не граждан (благодаря установлению властями предельной цены), то предприятий, — сказал Пальченко. — Повышение цены на электроэнергию — это всегда инфляция. В выборный год власти она особо не нужна, поэтому какие-то действия по ограничению роста цены на электроэнергию будут предприняты. После выборов все снова пойдёт, как раньше. Вполне возможно, что будет отпущена цена и для граждан. России остро необходима реформа ценообразования, где в частности четко и недвусмысленно будет расписано, какие статьи затрат и с какими лимитами имеют право входить в стоимость товаров/услуг этих монополий».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в России, несмотря на падение спроса, оптовые цены на электроэнергию достигли максимальных за последние пять лет значений.