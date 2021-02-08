Брюссель, 8 февраля, 2021, 15:31 — ИА Регнум. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не сожалеет о том, что он совершил визит в Москву, так как необходимо вести диалог с российским властями. Об этом 8 февраля сообщил на брифинге в Брюсселе представитель внешнеполитической службы Питер Стано.

(сс) European Parliament Жозеп Боррель

«Конечно, он (Боррель — ред.) не сожалеет, что он посетил Москву. Дипломатия подразумевает взаимодействие, в том числе со сложными партнерами», — сказал он.

При этом представитель Еврокомиссии Эрик Мамер указал, что ЕК Урсула фон дер Ляйен полностью поддерживает верховного представителя в связи с его поездкой в Россию.

«Нам необходим диалог с российскими властями по многим сложным вопросам», — отметил Мамер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что депутат Европарламента от Эстонии Рихо Террас собирается передать главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен письмо, в котором предлагается отправить в отставку верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.