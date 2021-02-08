Гатчина, Ленинградская область, 8 февраля, 2021, 15:30 — ИА Регнум. Объявленная будущей административной столицей Ленинградской области Гатчина после запуска нейтронного реактора Петербургского института ядерной физики НИЦ «Курчатовский институт» стала международной площадкой для научных исследований. Об этом 8 февраля в День российской науки заявил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Kremlin.ru Владимир Путин на заседании Совета при президенте по науке и образованию

Напомним, президент России Владимир Путин 8 февраля дал старт выводу на полную мощность нейтронного реактора ПИК в Гатчине. Президент объявил об этом на заседании Совета при президенте по науке и образованию. «Начинается важный, можно сказать, знаковый этап в реализации масштабного проекта высокопоточного реактора ПИК», — сказал Путин.

«Мы гордимся, что сегодня, в День российской науки и в год, объявленный в нашей стране годом науки и технологий, ключевое событие в сфере высоких технологий проходит в Гатчине. Будущая столица Ленинградской области стала международной площадкой для научных исследований, которая расширяет горизонты мировой науки и дает возможности для новых открытий нашим молодым ученым», — прокомментировал это событие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Ввод в эксплуатацию научно-исследовательского реакторного комплекса ПИК обеспечит существенное увеличение доли России на мировых рынках оказания высокотехнологичных услуг по использованию нейтронных и ядерных методов в разработке новых материалов, изделий и технологий, в том числе для биомедицины.

Как отметил глава региона, уникальные свойства нейтронного излучения делают его универсальным методом для междисциплинарных исследований: в биологии, материаловедении, медицине, изучении археологических артефактов и другие. Такая мегаустановка, как нейтронный или синхротронный источник предназначена не только для отдельного института, а для коллективного использования учеными из российских и мировых научных центров. Таким образом, наличие источника нейтронов дает науке любой страны уникальный способ изучения свойств вещества и создания новых материалов.

Добавим, правительством России было принято решение о создании на площадке НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ Международного центра нейтронных исследований (МЦНИ) в области фундаментальных взаимодействий, ядерной физики, медицины, материаловедения, нанобиотехнологий. Часть экспериментальных станций создается совместно с немецкими коллегами.

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Как сообщало ИА REGNUM, город Гатчина получит статус столицы Ленинградской области в ближайшее время. В настоящий момент в устав региона вносятся все необходимые для этого правки.