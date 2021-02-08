Вашингтон, 8 февраля, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Один из давних союзников бывшего президента США Дональда Трампа, сенатор Линдси Грэм считает, что Трампа будут помнить за его роль в событиях, приведших к бунту, охватившему Капитолий 6 января. Об этом сенатор заявил на канале CBS 7 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По словам политика, история будет судить об ответственности Трампа за осаду, которая привела к гибели нескольких человек, включая одного полицейского Капитолия, но лично он не считает, что роль Сената заключается в том, чтобы осудить бывшего президента за подстрекательство к беспорядкам.

«Суть в том, что мы в Конгрессе. Мы не прокуроры. Импичмент никогда не задумывался как обвинение», — сказал Грэм.

Он подчеркнул, что готов прекратить процесс импичмента, потому что считает его вопиюще неконституционным.

Ряд республиканцев, включая Грэма, раскритиковали бывшего президента за события 6 января. 10 республиканцев проголосовали за то, чтобы обвинить Трампа в подстрекательстве к мятежу.