Москва, 8 февраля, 2021, 15:06 — ИА Регнум. В ближайшие месяцы Москва может вернуться к полноценной жизни, сообщил 8 февраля вице-мэр города Владимир Ефимов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

«Постепенно, как только нам будет позволять медицинская система, будем снимать ограничения. Мы очень надеемся, что в ближайшие месяцы нам удастся вернуться к полноценной жизни», — сказал он.

По словам вице-мэра, в столице наблюдается положительная динамика по количеству вакцинированных. Кроме того, на ситуацию влияют и профилактические меры, например, масочный режим и социальное дистанцирование.

При этом в Москве, как обратил внимание Ефимов, продолжает действовать «уже не такое большое количество ограничений».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве выросли объёмы торговли, особенно непродовольственными товарами.