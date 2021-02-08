Москва, 8 февраля, 2021, 14:58 — ИА Регнум. Больше половины жителей России жалеют бездомных животных. Так, согласно данным исследования компании «Манго страхование», проведённого в рамках совместной с ассоциацией «Благополучие животных» благотворительной акции, так ответили 54% респондентов.

Дарья Драй ИА REGNUM Бездомный кот

При этом многие признаются, что стараются (почти треть респондентов) помочь четвероногим, но часто не знают, как это сделать. Чаще всего люди подкармливают уличных кошек и собак, средства в поддержку фондов переводит лишь каждый пятый опрошенный.

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11% участников опроса поделились, что боятся бесхозных кошек и собак и обходят их стороной, у порядка 8% опрошенных животные на улице не вызывают никаких эмоций, пишет ТАСС.

Также опрос показал, что владельцы кошек и собак предпочитают не покупать животных: большинству их отдают знакомые или друзья, а каждый четвертый находит своего питомца на улице. Ещё 14% забрали любимцев из приюта.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу аналитического центра НАФИ, в России почти в каждый второй семье (44%) есть домашние животные. Причём кошек жители страны держат в два раза больше, чем собак.