Москва, 8 февраля, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Для того, чтобы справиться с дефицитом рабочей силы в строительной отрасли, РФ нужно пересмотреть существующую там политику оплаты и условий труда. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 февраля заявила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Развитие человеческого капитала» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Focus.kg Трудовые мигранты

«В последнее десятилетие строительная отрасль ориентировалась на иностранную рабочую силу. Это отчасти привело к тому, что наши учебные заведения практически перестали готовить в необходимом количестве рабочих строительных профессий, — констатировала она. — Еще один фактор — оплата труда была ориентирована на мигрантов, и она во многих строительных компаниях была низкой, что не удовлетворяло местных рабочих. Да и зачастую во многих регионах эта сфера была закрытой для местной рабочей силы, потому что мигранты нередко не допускали к рабочим местам местных строителей. Преодолеть нехватку рабочей силы за счет местной не представляется возможным».

Чтобы решить эту проблему, как полагает Иванова-Щвец, есть два пути.

«Можно или ввозить иностранную рабочую силу, или пересмотреть политику подготовки и трудоустройства местных рабочих-строителей, — сказала она. — Если примут решение ввозить рабочую силу, невзирая на запреты из-за пандемии, то решить проблему дефицита можно быстро. Ведь те, кто сидит у себя в стране без работы, готов выехать хоть завтра. А для подготовки местной рабочей силы потребуется несколько лет. Также необходим пересмотр политики оплаты и условий труда».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Иванова-Швец рассказала, что из всех отраслей российской экономики дефицит рабочей силы особенно больно ударил по строительной.