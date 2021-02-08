Ярославль, 8 февраля, 2021, 14:51 — ИА Регнум. Ярославская транспортная прокуратура направила протест в муниципалитет города Ярославля на Правила землепользования и застройки города. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Муниципалитет Ярославля

Прокуроры нашли «коррупциогенный фактор» в правилах. Речь идёт о части 1 статьи 69, в которой установлены ограничения на размещение разного рода объектов в водоохранных зонах. В частности, статья говорит о том, что в таких зонах в Ярославле запрещено размещать автозаправочные станции и склады горюче-смазочных материалов. Исключение делается только для «портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей».

Этот пункт противоречит другому документу — Правилам пользования водными объектами Ярославской области. В нём говорится, что базы маломерных судов вместимостью более 100 единиц должны быть обеспечены заправочными станциями.

В Ярославле, как указывает прокуратура, таких баз более 20. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM знакомый с ситуацией источник, ни на одной из них нет легальной заправки моторным топливом. Владельцы маломерных судов вынуждены либо заправляться топливом из канистр, купленном на обычных АЗС, либо пользоваться услугами плавучей заправочной станции.

Прокуратура требует от муниципалитета Ярославля внести изменения в действующие Правила землепользования и застройки, чтобы обеспечить возможность размещения заправок на стоянках маломерных судов.